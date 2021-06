Università: Sala, "In Lombardia pochi alloggi per studenti, serve cambio di rotta"

"La Lombardia è carente di alloggi per studenti, colmare questa mancanza deve essere la prima linea; con il nuovo progetto di Milano Bicocca gli studenti avranno un luogo aperto in cui conciliare didattica e laboratori, oltre che alloggi per vivere il campus in un ambiente connesso e ancora più tecnologico". Così Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Università e Ricerca della Regione Lombardia, ha argomentato le priorità dell'amministrazione regionale riguardo agli studenti, in occasione del la posa della prima pietra di "U 10-Logos", l'edificio pronto entro il 2023 e che amplierà i servizi e l'offerta dell'Università Milano Bicocca.