Università, Serena Dandini alla Luiss chiude ciclo Any Given 8

Chiude con una conversazione con Serena Dandini il ciclo di incontri Any Given 8 dell'Università di Roma Luiss 'Guido Carli'.Questo pomeriggio, nella sede del campus di Viale Romania, con Dandini intervengono Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss, ed Emiliana De Blasio, Advisor del Rettore Luiss per Diversity & Inclusion, e al centro è il tema "Violenza di genere - Ferite a Morte". Any Given 8 - Questione di genere e inclusione in Luiss, è un ciclo di incontri che, iniziato l'8 ottobre 2022, si è snodato ogni mese con incontri volti a promuovere l'uguaglianza di genere e ridurre le discriminazioni, attraverso testimonianze, presentazione di iniziative e momenti di approfondimento.

"Se mi guardo indietro dobbiamo essere tutti contenti" e la "Luiss si è messa in discussione anche rispetto al mondo esterno" all'ateneo, ha osservato conversando la professoressa Emiliana De Blasio conversando con l'Adnkronos. "L'incontro di oggi chiude temi strategici e Serena Dandini ha affrontato attraverso una buona dose di leggerezza" temi strategici, ha aggiunto De Blasio.

"In Luiss alleniamo ogni giorno le nostre studentesse e i nostri studenti a non essere mai indifferenti a chi è accanto a loro. Viviamo in un momento in cui non dobbiamo ricercare l’uguaglianza a tutti i costi, bensì l’equità, la possibilità di correre la nostra gara partendo non necessariamente dalla stessa linea di partenza, ma avendo tutti gli stessi strumenti, le stesse scarpe da ginnastica. È proprio questo l’obiettivo di Any Given 8, uno spazio di riflessione mensile quanto mai attuale. Il mondo è di chi vuole sognare, e per sognare non si può, né si deve, essere indifferenti" ha affermato il Direttore Generale della Luiss Giovanni Lo Storto.