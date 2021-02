Università: superare gli esami in modo facile e veloce con il metodo “Genio in 21 giorni”

(Genova, 17 febbraio 2021)

Ai tempi del Covid-19 aiutare gli studenti, penalizzati dalla didattica a distanza, a superare gli esami universitari diventa molto importante per la tenuta dello stesso sistema scolastico: un obiettivo che è possibile oggi raggiungere con il metodo di studio “Genio in 21 giorni”, che permette di superare gli esami senza ansia e senza stress

Affrontare e superare gli esami universitari presenta sempre più difficoltà, soprattutto ai tempi del Coronavirus. Da oggi però è più facile riuscirci grazie a “Genio in 21 giorni”, il metodo di studio creato in Italia, e conosciuto in tutta Europa, che permette di superare gli esami senza stress e senza ansia.

Il problema più grande oggi è che gli studenti, e in particolare gli studenti universitari, sono le grandi vittime che la pandemia di Covid-19 si sta lasciando alle spalle.

Nel sacrosanto tentativo di preservare la salute pubblica, questa fascia di popolazione ha subìto però gli effetti di politiche disastrose. Di fatto, la possibilità che le università gestissero l’emergenza singolarmente, a seconda delle proprie capacità organizzative, non sempre ha favorito l’attuazione di misure sussidiarie e di supporto adeguate.

Contro ogni pronostico, l’anno accademico 2020-2021 non ha registrato l’atteso calo delle iscrizioni universitarie. Tuttavia gli studenti hanno rilevato particolari difficoltà nel coniugare l’esercizio del proprio diritto allo studio con lo stress.

“Senza un adeguato supporto molti ragazzi rischiano di perdere terreno prezioso nel loro percorso scolastico. È quanto mai necessario dare strumenti e risorse ad ancora più studenti messi in difficoltà dalla situazione attuale e dare a quanti più ragazzi possibile l’opportunità di valorizzare il loro tempo anche da casa”, afferma Massimo De Donno, l’ideatore del metodo di studio personalizzato Genio in 21 giorni , che aiuta a superare gli esami senza stress e ansia, ottenendo il voto desiderato.

La didattica a distanza ha messo tutti a dura prova e sarebbe sbagliato pensare che gli universitari non ne abbiano risentito. Al pari degli studenti dei gradi inferiori, infatti, anche loro hanno dovuto fare i conti con modalità diverse tanto nell’apprendimento quanto nello studio. Le più evidenti ripercussioni si sono manifestate nella gestione del tempo, venendo a mancare uno stacco netto tra il momento dello studio e il pur necessario svago.

“In questa situazione, solo chi già possedeva un buon e solido metodo di studio non ha subìto penalizzazioni rispetto ai propri rendimenti”, sottolinea ancora De Donno.

Per sopperire a questa eventuale mancanza “Genio in 21 giorni” ha creato delle aule studio virtuali accessibili a tutti, non soltanto agli studenti universitari in questione. All’interno di questi spazi condivisi, lo staff così propone un aiuto concreto nella costruzione del percorso scolastico

Il metodo di studio messo a punto da De Donno è, ad oggi, uno dei più conosciuti ed utilizzati in Europa.

Il segreto del metodo sono gli step, pochi e semplici, riassumibili in 6 diversi momenti:

• Approccio

• Lettura

• Comprensione

• Organizzazione

• Ricordo

• Esposizione.

In un momento così delicato, in cui non è stato possibile dare voce ai singoli, “Genio in 21 giorni” propone poi dei programmi personalizzati che tengono conto di ogni personale esigenza.

L’idea di base che ha guidato De Donno, fa leva su una genuina riflessione che mette a fuoco i bisogni degli studenti:

“Tutti abbiamo voglia di fare le cose che ci vengono bene e ci appassionano. È quindi necessario che lo studente si innamori dello studio. Qui entrano in gioco le più moderne tecniche di apprendimento. Se riusciamo a fargli ottenere dei risultati concreti in tempi ragionevoli, lo studente si appassionerà anche allo studio. Bisogna rivedere i metodi di insegnamento ormai cristallizzati e che risultano anacronistici”, conclude De Donno.

Riguardo Genio in 21 giorni

“Genio in 21 giorni” è il primo corso internazionale che insegna un metodo di studio personalizzato che promette di superare gli esami senza stress e ansia, e che vanta 47 sedi in 5 nazioni. I tutor di alto profilo seguono gli studenti di ogni grado di istruzione con percorsi specifici modellati sulle singole esigenze, con risultati comprovati da più di 1.000 testimonianze all’anno, certificate da “Il Salvagente”.

Per maggiori informazioni

Sito web www.genioin21giorni.it

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl