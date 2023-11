Università: Tor Vergata, posa della prima pietra del Nuovo Polo Didattico di Giurisprudenza - Segui la diretta dalle 10

Alle ore 10.00 si terrà la cerimonia per la posa della prima pietra del Nuovo Polo Didattico di Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata, dalle caratteristiche tecnologiche NZEB (Nearly Zero Energy Building), ad alta efficienza energetica. Prevede la realizzazione due padiglioni di aule per accogliere oltre 1700 studenti. L’edificio sorgerà nell’area della cavea del Rettorato. La cerimonia si inserisce nella giornata dedicata all’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università.

Cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo didattico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (inizio ore 10:58, termine verso le 11:30-11:40).