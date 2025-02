Corruzione e criminalità negli Enti Locali, a Ferrara seminario sulle strategie di prevenzione

L'incontro si concentrerà sul modo in cui la legislazione italiana affronta le infiltrazioni criminali e la corruzione nella pubblica amministrazione locale, con particolare attenzione ai Comuni sciolti per attività mafiose.

Come la legislazione può contrastare e soprattutto prevenire le crescenti minacce di criminalità e corruzione che minano le istituzioni locali? Se ne discuterà venerdì 21 febbraio dalle ore 14.30 nella Sala Consiliare “Lorenza Carlassare” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (Corso Ercole I d’Este, 37), nel corso del seminario “Sistema anticorruzione e prevenzione della criminalità negli enti locali”.

L'evento rientra nel progetto di ricerca dell'unità locale del PRIN 2022 INTEGRA-PA, realizzato in collaborazione con le Università di Perugia e Napoli Vanvitelli, e sarà introdotto e coordinato da Marco Magri, Professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife. L'incontro si concentrerà sul modo in cui la legislazione italiana affronta le infiltrazioni criminali e la corruzione nella pubblica amministrazione locale, con particolare attenzione ai Comuni sciolti per attività mafiose. Saranno inoltre esplorati gli strumenti giuridici a disposizione per difendere le amministrazioni dalle minacce interne e dai fenomeni collusivi esterni agli apparati degli Enti.

Interverranno il Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali dell’Università di Ferrara, Giovanni De Cristofaro. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di accademici ed esperti del settore, che offriranno approfondimenti pratici sulla legislazione e sulle strategie di prevenzione della criminalità negli enti locali.

L'incontro, aperto a tutte le interessate e a tutti gli interessati, costituisce un’attività formativa del Dottorato di ricerca in "Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali" del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.