Promuovere la donazione del sangue, accordo Sapienza e ministero della Salute

Questa mattina alla presenza della Rettrice dell'Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, è stato presentato l’accordo tra la Sapienza e ministero per promuovere la diffusione in ambito universitario della cultura della donazione del sangue e degli emocomponenti. L’accordo si basa sul progetto per la realizzazione di iniziative congiunte di informazione e comunicazione che favoriscano la partecipazione attiva di studentesse e studenti universitari al sistema nazionale della donazione. I dati forniti dal Centro Nazionale Sangue (CNS) dell’Istituto Superiore della Sanità evidenziano per il 2023 un incremento generale di donazioni (+0,4% di sangue e +4,4% di plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati), con un aumento pari all’1% del numero dei donatori totali.

“Il dato positivo sul numero di donazioni in Italia nell’ultimo anno – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – acquisisce ancor più valore se letto alla luce del trend negativo registrato nel precedente biennio, che certamente ha risentito degli effetti legati alla recente pandemia. L’accordo che Sapienza, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, ha sottoscritto con il ministero della Salute si pone in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno con le università del Lazio, il Centro Nazionale Sangue dell’Istituto Superiore di Sanità e molteplici associazioni del terzo settore. L’obiettivo dell’accordo è sensibilizzare sul tema della donazione l’intera comunità universitaria nazionale perché donare non è solo un atto di generosità, ma è una responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti della società. È importante per questo continuare a promuovere la cultura della donazione tra le studentesse e gli studenti del sistema universitario nazionale, affinché sempre più giovani siano ben informati e formati sull’importanza di questo semplice gesto e si facciano promotori all’interno delle proprie comunità del valore sociale della donazione”.

“Questo progetto – afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci – è parte integrante della campagna del ministero della Salute ‘Dona vita, dona sangue’. Insieme all’Università La Sapienza estendiamo a livello nazionale la collaborazione con gli atenei per intercettare i giovani e sostenere il ricambio generazionale dei donatori di sangue. Grazie alle campagne messe in campo abbiamo raggiunto risultati davvero importanti e questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Ora proseguiamo con questo forte impegno per diffondere la cultura della donazione di sangue perché donare è un gesto semplice ma di grande generosità che salva ogni giorno migliaia di vite”.

L’evento è proseguito con l’inaugurazione del Mercatino Solidale Sapienza che fa parte delle iniziative dedicate alla solidarietà messe in campo dall’Ateneo nelle giornate dal 9 al 13 dicembre. Per questa seconda edizione, il Mercatino vedrà la presenza, lungo tutto il viale pedonale dell’Università, di 22 stand riservati a onlus e associazioni no profit. Tra le altre iniziative in programma, #Scambialo, il progetto promosso dalle studentesse e dagli studenti del corso di laurea magistrale internazionale in Fashion Studies, che nei giorni del 9 e 10 dicembre offre la possibilità di portare fino a tre capi d’abbigliamento in buono stato, puliti e privi di difetti ricevendo in cambio un contrassegno valido come “credito”. Questi crediti permetteranno di “acquistare” abiti dagli altri partecipanti da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre.

Sempre in questi due giorni le rappresentanze studentesche della Sapienza attiveranno una raccolta di giocattoli per i bambini del Policlinico Umberto I. Il 10 dicembre alle ore 18.00 è prevista poi l’accensione delle Luci di Natale. Per l’occasione saranno apposti sul grande albero allestito all’ingresso dell’Università, gli addobbi realizzati dalle bambine e dai bambini dell’asilo nido della comunità. A seguire il concerto del Coro MuSa Blues. I contributi musicali caratterizzeranno anche le giornate di mercoledì 11 dicembre alle ore 16.00 con il concerto della Salt Street Band e venerdì 13 dicembre sempre alle ore 16.00 con l’esibizione degli Ottavi Inclusi.