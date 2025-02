Università di Firenze: Giorno del Ricordo, un video per non dimenticare

In occasione del Giorno del Ricordo – dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra – l’Ateneo organizza lunedì 10 febbraio una cerimonia di commemorazione in Sala Strozzi (ore 10.30 - via La Pira, 4). Dopo l'intervento della rettrice Alessandra Petrucci sarà proiettato un video, realizzato a cura del Laboratorio multimediale sulla base di materiali dell’Archivio storico di Ateneo.

“Per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia, gli archivi dell’Università rappresentano fonti preziosissime, che hanno permesso agli studiosi di ricostruire vicende di uomini e donne altrimenti dimenticate – ricorda la rettrice –. Nell’Archivio storico dell’Ateneo sono conservate numerose lettere indirizzate all’Università da parte di studenti provenienti dalle terre giuliano-dalmate: spesso non semplici richieste d’iscrizione ai corsi di studio, ma testimonianze dirette di esilio dalla propria casa e di prigionia nei campi di concentramento. Nelle aule di Unifi – conclude – gli esuli istriani e giuliano-dalmati hanno compiuto passi decisivi non solo nel loro percorso accademico ma anche nella loro integrazione come cittadini italiani”.

A chiusura sarà eseguito un breve programma al violino da Alessio Grossini, dell’Orchestra dell’Ateneo.