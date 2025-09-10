circle x black
Cerca nel sito
 
banner universita

Università: UniPa lancia nuova Student Card con Crédit Agricole Italia

Università: UniPa lancia nuova Student Card con Crédit Agricole Italia
10 settembre 2025 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stata presentata questa mattina nella Sala Carapezza dello Steri, sede del rettorato dell'Università di Palermo, la nuova Student Card UniPa, frutto della collaborazione tra l’Ateneo e Crédit Agricole Italia. La carta multiservizi unisce le funzioni di badge universitario e carta di pagamento digitale. È completamente gratuita, senza costi di attivazione né canoni mensili e potrà essere richiesta anche dal personale UniPa. Consentirà di saldare i contributi, ricevere rimborsi e borse di studio, effettuare bonifici, fare acquisti online e nei negozi, prelevare contante e domiciliare le utenze. Sarà, inoltre, lo strumento di accesso ai servizi e alle strutture dell’Ateneo e rappresenterà un passaporto per sconti e agevolazioni riservati alla comunità accademica.

In questa direzione, il primo accordo già operativo è quello con Confcommercio Palermo, che mette a disposizione delle studentesse e degli studenti UniPa una rete di esercenti convenzionati – dall’ottica alla ristorazione, dallo sport all’elettronica – con vantaggi e tariffe dedicate. "Si tratta del primo passo di un percorso più ampio, che nei prossimi mesi vedrà l’attivazione di ulteriori convenzioni e agevolazioni esclusive per la comunità studentesca", spiegano da Unipa. A ricevere per prime la Student Card saranno circa 13.000 matricole, successivamente la distribuzione proseguirà con tutti gli altri iscritti. "La Student Card – ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – rappresenta una risposta alle esigenze dei nostri studenti, sempre più orientati alla semplificazione e all’innovazione. È la testimonianza della nostra volontà di accompagnare i giovani nel loro percorso, rendendo la vita universitaria più vicina ai loro bisogni".

"Il nostro obiettivo – ha sottolineato il direttore generale, Antonio Sorce – è rendere l’Università un luogo non solo di formazione e ricerca, ma anche di servizi efficienti e accessibili. Con la Student Card UniPa offriamo un unico strumento capace di racchiudere funzioni accademiche, possibilità di pagamento digitale e convenzioni dedicate". La Student Card UniPa si inserisce nell’accordo quinquennale siglato con Crédit Agricole Italia, che gestisce il servizio di tesoreria universitaria, rafforzando la collaborazione tra Ateneo e istituto bancario per garantire agli studenti strumenti innovativi e nuove opportunità.

"L’accordo con l'Università di Palermo per la Student Card - ha sottolineato il vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia, Vittorio Ratto - è una testimonianza tangibile dell'impegno di Crédit Agricole Italia verso i giovani e il territorio. Questa carta multifunzione è uno strumento finanziario e anche un vero e proprio passaporto pensato per facilitare la vita accademica e quotidiana degli studenti. Siamo convinti che investire nel futuro dei ragazzi rappresenti un modo efficace per contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità". "Creiamo un ponte – ha sottolineato la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio - tra gli operatori economici e la comunità accademica, non solo studenti ma anche docenti e personale amministrativo. Confcommercio metterà a disposizione una rete diffusa di attività commerciali che accoglieranno i possessori della card con sconti e agevolazioni. Per il mondo universitario è un’opportunità di risparmio e di integrazione con il tessuto urbano e produttivo; per il commercio locale, è un’occasione per promuovere le proprie attività, fidelizzare nuovi clienti e rafforzare la propria presenza. Student Card UniPa rappresenterà un modello capace di creare un impatto positivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Student Card UniPa Università di Palermo Crédit Agricole Italia Confcommercio Palermo
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza