Uno Bianca, Fabio Savi non potrà lavorare fuori carcere. La ex Mikula: "Grande giorno"

"Non ho mai perso la fiducia nella giustizia italiana. Oggi è un grande giorno. Mi sento salva finché i fratelli Savi restano in carcere". Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, commenta così all'Adnkronos il respingimento da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano del reclamo presentato dal boss della Banda della Uno Bianca contro il diniego di lavorare all'esterno del carcere.

"Anche alla luce dei fatti sulla vicenda Uno Bianca, gli inquirenti hanno espresso una sentenza accuratamente motivata - ha aggiunto - La conclusione della digitalizzazione dei atti spero porterà alla luce una verità che manca ai familiari delle vittime e al pubblico italiano".