Uno bianca, familiari vittime Pilastro: "Ancora misteri su complici e mandanti, procura indaghi"

"Dopo 28 anni dall’arresto di alcuni componenti della banda della uno bianca non conosciamo tutta la verità sul perché uomini delle istituzioni si resero responsabili di 24 omicidi e 102 feriti con ferocia cieca e spietata. Chiediamo l'esito del fascicolo conoscitivo, ne abbiamo diritto. I carabinieri fecero una informativa sull'intercettazione alla Bersani, la super testimone che all'epoca accusò degli innocenti, in cui c'erano passaggi da approfondire; e poi l'esposto dello scrittore Mazzanti su un traffico di fucili dei Savi. Di tutto questo, ad oggi, non sappiamo nulla". Lo dice all'Adnkronos Ludovico Mitilini, fratello di uno dei tre carabinieri uccisi la sera del 4 gennaio 1991 nel quartiere Pilastro di Bologna. Questa mattina, dopo una commemorazione al cippo in memoria delle vittime, ha scritto con i familiari degli altri due militari Moneta e Stefanini, una nota in cui viene sottolineata l'urgenza, appunto, di approfondire i fatti.

"La sera del 4 gennaio 1991 una pattuglia dei Carabinieri venne vigliaccamente attaccata mentre percorreva via Casini del quartiere Pilastro di Bologna, sebbene i carabinieri dovessero trovarsi nella ex scuola Romagnoli che ospitava alcuni extracomunitari per svolgere un servizio di vigilanza fissa - raccontano - I tre giovani carabinieri erano Otello Stefanini, Mauro Mitilini ed Andrea Moneta; secondo la Corte di Assise di Bologna del 1997, i Savi attaccarono la pattuglia perché volevano impossessarsi delle armi dei carabinieri. Eppure i killer dopo il loro arresto, furono trovati in possesso di un arsenale con armi potentissime. Troppi misteri sulla strage del Pilastro, oltre al luogo in cui fu trovata la pattuglia, distante dalla scuola dove dovevano svolgere la vigilanza fissa. E poi la sparizione del foglio di servizio della pattuglia un documento che, tra l’altro, riportava proprio le modalità del servizio da svolgere e quel misterioso quarto uomo che diversi testimoni videro prelevare i killer dopo l’eccidio, a bordo di un'Alfa 33 ad oggi non ancora identificato".

"I Savi colpirono i tre carabinieri con un elevato volume di fuoco e con potenti armi (fucili Ar 70 e Sig Manurhin), lasciarono il luogo dell’eccidio, solo dopo aver barbaramente crivellato i tre carabinieri, ma non rubarono le armi della pattuglia, così come avrebbero dovuto fare secondo il movente della sentenza del '97. Inoltre, erano mascherati con dei passamontagna, avevano al seguito del Kerosene con il quale, subito dopo, incendiarono l’auto per cancellare ogni traccia. Quello del 4 gennaio 1991 - dicono ancora i familiari delle vittime - aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato, di cui bisogna ricercare complici e mandanti. Alcuni episodi relativi alle prime indagini, sono stati oggetto di un informativa dei Carabinieri e di un esposto, a seguito del quale la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo. A distanza di due anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinati nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i sette anni di crimini della banda della uno bianca - concludono Mitilini, Moneta e Stefanini - Di fronte a tanta crudeltà e a tanti interrogativi, ci attiveremo formalmente affinché non vengano commessi gli errori del passato e siano garantite pene certe e severe".

(di Silvia Mancinelli)