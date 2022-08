Uno chef stellato per il metaverso

Gordon Ramsay, chef tra i più popolari al mondo grazie alle apparizioni televisive in programmi come Masterchef e Hell’s Kitchen, ha annunciato il suo sbarco nel metaverso. Sarà proprio Hell’s Kitchen il brand del debutto su The Sandbox, con ristoranti virtuali, l’avatar digitale dello chef- disponibile in edizione limitata-, e altre esperienze ludiche. Il progetto, il primo a tema culinario online sulla piattaforma, è stato realizzato attraverso una collaborazione tra The Sandbox stessa ed ITV Studios, casa di produzione dello show.