Uno sguardo su alcuni ospiti

30 settembre 2022. A Lucca Comics & Games 2022 arriva Roberto Saviano che, insieme a Tanino Liberatore (nella foto) e Tito Faraci, presenterà per la prima volta in assoluto Le storie della paranza, serie a fumetti edita da Feltrinelli Comics, dove ritroviamo i personaggi de La paranza dei bambini e Bacio feroce. Quattro volumi con storie inedite e originali ideate da Roberto Saviano, sceneggiate da Tito Faraci per i disegni di Riccardo La Bella. A firmare le copertine e il character design dei personaggi, il “Michelangelo del Fumetto” Tanino Liberatore.

Roberto Saviano, Tanino Liberatore e Tito Faraci incontreranno il pubblico martedì 1° novembre, alle 11:30, al Teatro del Giglio. In anteprima a Lucca Comics & Games, i lettori potranno acquistare Le storie della paranza. La memoria delle ossa, nuovo albo della serie, che sarà disponibile in sole 500 copie numerate. Le storie della paranza. Flashforward arriverà in libreria il 22 novembre.

Lee Bermejo è il disegnatore di opere straordinarie come Batman/Deathblow, Luthor, Before Watchmen: Rorschach e Joker (entrato nella lista dei best seller del New York Times), tutti realizzati in collaborazione con Brian Azzarello. Ha firmato per DC anche Global Frequency (con Warren Ellis), Superman/Gen 13 (con Adam Hughes) e Hellblazer (con Mike Carey), oltre che numerose copertine. Ha anche scritto e illustrato le graphic novel di successo Batman: Noël e Suiciders per la Vertigo. La sua ultima collaborazione con Azzarello è Batman: Dannato, della quale a Lucca Comics & Games è in uscita una pregiata edizione in bianco e nero con copertina inedita. L’autore sarà presente al festival con Panini Comics.

Dalla vicina Francia ci raggiungeranno a Lucca lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori dello spin-off ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco. La serie, intitolata I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey, si comporrà di 5 volumi. Il maestro Kurumada in persona ha supervisionato il progetto, a livello grafico molto vicino all’anime, e ha regalato ai fan un personale messaggio che sarà possibile leggere direttamente nel primo numero. Il primo albo, in edizione Regular e Collector, sarà disponibile con Star Comics dal 28 ottobre in fumetteria, libreria, store online e naturalmente a Lucca Comics & Games. Jérôme Alquié e Arnaud Dollen saranno a Lucca Comics & Games dal 29 al 31 ottobre.

Sio, Dado, Fraffrog e Keison: Gigannuncio! Quattro personalità trasversali dell'intrattenimento, tra fumetti, video, social e cartoni animati, si uniscono per annunciare qualcosa di importante, un'iniziativa incredibile che segnerà un nuovo ed entusiasmante percorso (31 ottobre, ore 17.00, Auditorium San Francesco).

Marcello Quintanilha è il più noto e premiato tra i fumettisti brasiliani contemporanei. È nato nel 1971 e dal 2002 vive e lavora a Barcellona. Ha sperimentato generi diversi nel corso della sua carriera: dal thriller (Tungsteno, 2015, vincitore del premio Fauve Polar e poi adattato per il cinema) al romanzo psicologico (Polvere di vetro, 2016), fino alla biografia corale (Luzes de Niterói, 2018) e alla narrativa senza immagini (Deserama, 2020). Presenta a Lucca Comics & Games 2022 il suo ultimo graphic novel Ascolta, bellissima Márcia (Coconino Press), che quest’anno ha vinto il Premio come Miglior Libro ad Angoulême. È la storia commovente del rapporto tra una madre e una figlia nel difficile scenario delle favelas di Rio de Janeiro: uno stupefacente romanzo grafico in un’esplosione di colori che intreccia thriller, dramma sociale e acuta indagine psicologica. L’autore sarà protagonista di uno showcase lunedì 31 ottobre alle ore 12:00 in Sala Tobino.

Violetta Rocks, creator su YouTube e già autrice di due volumi a fumetti dal titolo Il Migliore dei Mali, con i disegni di Sakka, sarà presente a Lucca Comics & Games, in collaborazione con Shockdom. Al festival presenterà in anteprima il suo nuovo fumetto Aldilà di te, realizzato con Sakka, disponibile in libreria dall’11 novembre.

In anteprima a Lucca Comics & Games 2022, in collaborazione con Feltrinelli Comics, Leo Ortolani presenta Musa, primo artbook dell’autore, che arriverà in libreria e negli store digitali dal 15 novembre e sarà in vendita in anteprima a Lucca Comics & Games, dove l’autore sarà presente venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre. Ortolani sarà anche protagonista dell’evento Muse: un viaggio fra le influenze artistiche che si svolgerà sabato 29 ottobre alle 10:30 presso l’Auditorium San Giovanni.

Lucca guarda sempre con grande attenzione alle voci delle culture più vive e diverse. Due talenti da Taiwan, Chang Sheng, autore di manga e pluripremiato in patria, e Zuo Hsuan, illustratrice e mangaka, rappresenteranno il proprio paese a Lucca Comics & Games 2022 grazie alla collaborazione con Dala Publisher.

Miguel Repiso, in arte Rep, illustratore e caricaturista, annoverato fra i più famosi fumettisti argentini contemporanei, sarà ospite di Lucca Comics & Games 2022 in collaborazione con l’Ambasciata Argentina a Roma. È autore di Diego. Nacido para molestar, di prossima pubblicazione in Italia e sarà, quindi, protagonista della “Maradona Celebration”. L’evento, previsto per domenica 30 ottobre alle ore 12:00 in Sala Tobino, sarà un’occasione per festeggiare il più affascinante e controverso eroe calcistico di tutti i tempi, nel giorno del suo compleanno.