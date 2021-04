Uno sguardo sull’esterno senza limitazioni:

Milano, 14 aprile 2021. Luminosità, elevato isolamento termico, design moderno. Sono questi i 3 fattori chiave attorno a cui ruota MS Slide, porta – finestra scorrevole in alluminio di Oknoplast, azienda da sempre impegnata nell’ideazione e produzione di serramenti dall’alto contenuto tecnologico e dall’estetica esclusiva.

MS Slide di Oknoplast è prima di tutto un elemento di arredo, in grado di fondersi in modo armonico sia con l’ambiente interno sia con quello esterno: una porta-finestra dalle linee sottili e raffinate che, con grande discrezione, riesce a garantire altissime performance di isolamento termico e di sicurezza, utilizzando un materiale – l’alluminio - solido e durevole nel tempo.

Il sistema scorrevole in linea è pensato per sfruttare al massimo lo spazio attorno all’infisso, grazie all’assenza dell’ingombro delle ante verso l’interno. Il nodo centrale, largo appena 3,5 cm, consente di far filtrare in casa una maggiore quantità di luce naturale soprattutto in questo periodo dell’anno, quando diventa calda e vivace: MS Slide è infatti la soluzione ideale per la chiusura di verande o porticati, in grado di regalare una sensazione di continuità tra interni ed esterni.

Disponibile nelle versioni a 2, 3 o 4 ante e utilizzabile sia come finestra sia come porta finestra, l’infisso può essere personalizzato con maniglia e cilindro passante o maniglia di traino. Su richiesta, può essere applicata la canalina Warmatec che, rispetto ai telai comuni, riduce le perdite di calore di oltre il 10%.

Dal punto di vista tecnico, grazie alla tecnica del taglio termico il prodotto è in grado di garantire prestazioni eccellenti in termini di isolamento con Uw a partire da 1,4 W/m²K. Le guarnizioni sono realizzate in elastomero termoplastico, un materiale a memoria di forma, capace di mantenere inalterata nel tempo la propria elasticità e le proprietà isolanti in intervalli di temperatura compresi -50° e +120°.

Da 30 anni Oknoplast è impegnata a sperimentare soluzioni all’avanguardia, in cui la funzionalità si unisce al design, studiate per offrire molto di più di un’ottima finestra. I prodotti Oknoplast sono elementi che incorniciano la propria casa, la valorizzano e le conferiscono una personalità unica.

E MS Slide ne è un altro perfetto esempio.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it