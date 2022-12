Uno speciale sul calcio: Bigo Live riunisce gli amanti dello sport

ROMA, 9 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Per celebrare il torneo più seguito al mondo, Bigo Live Italy invita gli utenti della piattaforma a unirsi all'ex giocatore della Fiorentina e del Rangers FC Lorenzo Amoruso, e all'ex giocatore della Lucchese e del Cagliari, Stefano Bettarini, per una sessione live streaming interattiva il 9 e il 15 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le star dello show, Lorenzo Amoruso e Stefano Bettarini sono nomi prestigiosi da oltre un decennio. Lorenzo Amoruso, che trasmetterà in diretta live il 9 dicembre alle 21:00, ha raccolto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera in Italia e all'estero, tra cui l'inserimento nella Ranger FC Hall of Fame. Stefano Bettarini, invece, è un calciatore esperto che ha raggiunto le semifinali della coppa UEFA con il Parma. Attualmente è un personaggio televisivo e ha partecipato a molti programmi TV dopo aver terminato la carriera calcistica. La diretta in live-streaming di Stefano si terrà il 15 dicembre alle 21:00 CEST.

Le due ex star del calcio italiano organizzeranno ognuno una sessione esclusiva per condividere le proprie storie personali relative al mondo del calcio e le rispettive strategie per il fantacalcio, facendo al contempo dei commenti relativi agli incontri della Coppa del mondo in corso in Qatar. Lorenzo e Stefano risponderanno anche alle domande dei fan, e alcuni fortunati utenti avranno la possibilità di partecipare alle dirette ed essere parte dello show.

Questi due eventi daranno agli utenti l'opportunità di interagire con le ex star del calcio, mentre fungeranno da piattaforma per tifare le loro squadre e i loro giocatori preferiti durante questo torneo quadriennale.

"Il calcio è uno degli sport più amati e popolari in Italia e unisce davvero le persone, rendendo felici tutti i soggetti coinvolti, dai tifosi ai giocatori. Con la collaborazione di Nobilart Agency, siamo entusiasti di avere con noi Lorenzo e Stefano e di dare alla comunità calcistica l'opportunità di riunirsi per esprimere la passione per lo sport utilizzando Bigo Live", ha dichiarato un portavoce di Bigo Live Italy.

A sostegno di questo evento, Bigo Live lancerà anche la sua funzione Virtual Live, che permette agli utenti di vestire i propri avatar 3D personalizzati, oltre a scaricare nuovi sfondi per un'esperienza più immersiva sulla piattaforma.

Per assistere a questi esclusivi eventi in diretta, sarà sufficiente cercare il BIGO ID: italiaeventi direttamente sulla piattaforma.

Informazioni su Bigo Live

Bigo Live è una delle community social di streaming live in più rapida crescita nel mondo, che consente agli utenti di trasmettere in tempo reale e condividere momenti della propria vita, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live ha circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming live. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology, con sede a Singapore.

