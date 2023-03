Uno storico Kandinsky all'asta a Londra

Andrà all'asta a marzo da Sotheby's a Londra Murnau mit Kirche II, capolavoro di Wassily Kandinsky, che si credeva perduto. L'opera, appartenente alla prima fase astratta dell'artista, faceva parte della collezione Stern, che andò dispersa dopo l'avvento al potere dei nazisti. Individuata meno di 10 anni fa mentre era esposta in un museo olandese, è stata restituita ai discendenti della famiglia Stern, che hanno deciso di metterla in vendita per finanziare le ricerche degli altri 100 pezzi della collezione ancora dispersi. La stima è di circa 45 milioni di dollari.