Upmc tra le aziende più etiche al mondo

(Adnkronos)

Per il terzo anno consecutivo, il gruppo sanitario no-profit Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) compare tra le aziende più etiche al mondo da 'Ethisphere Institute', organizzazione che si occupa di definire e promuovere gli standard delle pratiche commerciali etiche.

Upmc, presente in Italia da oltre 20 anni (il primo centro aperto è l’Irccs Ismett di Palermo, nel 1997) è una delle 135 organizzazioni sulla lista delle World's Most Ethical Companies 2021 di Ethisphere, che abbraccia 22 paesi e 47 diversi settori. Diversi i fattori presi in esame, tra cui la risposta alla pandemia Covid-19; l'inclusione e l’equità; l’impatto ambientale; i sistemi societari e di governance; la sicurezza.

"Il riconoscimento di Etisphere Institute ci rende particolarmente orgogliosi - commenta Diane Holder, Vicepresidente Esecutivo di Upmc e presidente e amministratore delegato di Upmc Health Plan - in quanto premia il nostro sforzo costante per mantenere il più alto livello di standard etici in tutte le nostre attività volte a fornire assistenza sanitaria incentrata sul paziente. Siamo onorati di essere in classifica per la terza volta consecutiva per le nostre fondamenta etiche, il nostro impegno per l'integrità, e per rappresentare un esempio positivo per il nostro settore”.