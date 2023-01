Uragani e inondazioni sono costati 120 miliardi di risarcimenti

L'uragano Ian negli Stati Uniti e le inondazioni in Australia hanno contribuito a rendere il 2022 uno degli anni più costosi mai registrati per quanto riguarda i disastri naturali. Lo ha dichiarato Munich Re, gigante nel campo delle assicurazioni, spiegando che le perdite dovute a catastrofi naturali coperte da assicurazione sono state pari a circa 120 miliardi di dollari, un valore simile a quello del 2021. Il gruppo assicurativo ha voluto sottolineare come che gli eventi del 2022 siano stati inaspriti dal cambiamento climatico e che nel prossimo decennio diventeranno sempre più frequenti.