US Open 2022, Berrettini ai quarti di finale

Matteo Berrettini ai quarti di finale dell'US Open 2022, quarto torneo dello Slam in corso a New York. Negli ottavi di finale, l'azzurro - testa di serie numero 13 - batte in 5 set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2. L'iberico, nel corso del quinto set, si procura un infortunio al ginocchio che lo condiziona nel finale del match: Davidovich Fokina, già sotto di un break nella frazione decisiva, gioca gli ultimi game praticamente da fermo e si arrende quanto Berrettini sfrutta il terzo match point, chiudendo dopo 3h45'. Il romano approda ai quarti dell'US Open per la terza volta negli ultimi 4 anni.

"Sono orgoglioso perché ho vinto anche se non ho iniziato la partita come avrei voluto. Ero sotto di un set e di un break, sono riuscito a lottare anche grazie al mio angolo che mi ha incoraggiato", dice. "Non volevo finire la partita così con l'infortunio di Alejandro ma mi prendo la vittoria. I miei genitori adesso meno tesi rispetto al passato? Non credo, penso che non ci si abitui mai neanche dopo tante partite. Voglio bene ai miei e a mio fratello Jacopo, che mi ha visto in tv", aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini sfiderà il norvegese Casper Ruud, numero 7 del mondo e quinta testa di serie, che supera agevolmente il francese Corentin Moutet, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (4-7), 6-2 in tre ore e 22 minuti.