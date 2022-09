Karen Khachanov in semifinale all'US Open 2022. Il russo, numero 27 del tabellone, nei quarti di finale batte l'australiani Nick Kyrgios, testa di serie numero 23, per 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 dopo 3h39'. Khachanov, alla prima semifinale in un torneo dello Slam, affronterà il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie, che ha sconfitto Matteo Berrettini per 6-1, 6-4, 7-6 (7-4).