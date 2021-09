Us Open, Djokovic batte Zverev e vola in finale contro Medvedev

Il numero uno del mondo Novak Djokovic approda in finale agli Us Open di tennis e avvicina il sogno del Grande Slam. Il serbo in semifinale ha superato dopo cinque set il tedesco Alexander Zverev, raggiungendo il russo Daniil Medvedev. Djokovic sul cemento di Flushing Meadows ha dovuto faticare contro con il 24enne tedesco n.4 dell'Atp imponendosi 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 vendicandosi della sconfitta subita agli ultimi Giochi di Tokyo 2020. Il 34enne serbo, che quest'anno ha già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon se dovesse battere Daniil Medvedev nella finale di domenica, sarebbe il primo tennista in più di mezzo secolo a vincere tutti e quattro i titoli del Grande Slam nello stesso anno e supererebbe Roger Federer e Rafa Nadal per numero totale di titoli conquistati nei quattro tornei maggiori.