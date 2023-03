Usa 2024, Trump: "Se eletto stop a tutto import da Cina"

Un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone. E' una delle proposte avanzate dal candidato presidenziale repubblicano Donald Trump al Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, in caso di elezione alla Casa Bianca.

L'ex presidente è anche tornato a dire di essere "l'unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese". E si è definito l'"unico candidato in grado di evitare la terza guerra mondiale". "Avremo la terza guerra mondiale se qualcosa non cambia in fretta. Sono l'unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra mondiale". E ha aggiunto: "Prima di arrivare nello Studio Ovale, farò finire la disastrosa guerra tra Russia e Ucraina".