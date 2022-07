Usa, 4 morti in una sparatoria al parco: suicida l'aggressore

E' accaduto in Iowa

E' di quattro morti il bilancio di una sparatoria in un parco dell'Iowa, negli Stati Uniti. Lo riporta la polizia locale sottolineando che tra le persone decedute c'è anche l'uomo armato che ha sparato. Gli agenti hanno spiegato di aver perquisito la zona del Maquoketa Caves State Park, dove è avvenuta la sparatoria e di aver trovato il corpo di un 23enne che si è sparato. Il parco resta chiuso fino a nuovo avviso, ma le autorità hanno spiegato che non vi è più alcun pericolo per la popolazione.