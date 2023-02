Usa, abbattuto un altro oggetto ad alta quota sul lago Huron

L'esercito americano ha abbattuto un altro oggetto ad alta quota, questa volta sul Lago Huron. Lo riporta la Cnn. Un funzionario statunitense ha affermato che la rimozione dell'oggetto non identificato è avvenuta "su ordine" del presidente Joe Biden. L'operazione segna il terzo giorno consecutivo in cui un oggetto non identificato è stato abbattuto nello spazio aereo nordamericano. Un oggetto simile era stato abbattuto ieri nel nord del Canada, stessa sorte venerdì per un altro oggetto non identificato, colpito nello spazio aereo dell'Alaska da un F-22 statunitense.

Lo scorso fine settimana un sospetto pallone di sorveglianza cinese è stato abbattuto dagli F-22 al largo della costa della Carolina del Sud.