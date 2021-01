Usa, addio Melania con un videomessaggio: "Siate gentili"

Elogio della gentilezza e condanna della violenza che "non è mai la risposta e non sarà mai giustificata". Sono questi i punti salienti del videomessaggio di addio twittato oggi dalla first lady Melania Trump, che si prepara a lasciare la Casa Bianca in vista dell'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio.

“Miei concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita servire come first lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro paese che innalzano le nostre comunità attraverso la loro gentilezza e il coraggio, la bontà e la grazia", ha detto Melania, che non compare in pubblico dalla vigilia di Capodanno.

“Siate appassionati in tutto ciò che fate, ma ricordare sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata. Quando sono arrivata alla Casa Bianca, ho riflettuto sulla responsabilità che ho sempre sentito come madre di incoraggiare, dare forza e insegnare i valori della gentilezza", ha detto la first lady, tornando a riferirsi ai disordini del 6 gennaio, che aveva commentato cinque giorni dopo l'attacco a Capitol Hill.

"Scegliete sempre l'amore anziché l'odio", ha detto Melania, parlando di quattro anni "indimenticabili"; "Mentre Donald ed io concludiamo il nostro tempo alla Casa Bianca, penso a tutte le persone che ho portato a casa nel mio cuore... A ogni membro del servizio e alle nostre incredibili famiglie militari, siete eroi e sarete sempre nei miei pensieri e preghiere. Penso a tutti i membri delle forze dell'ordine che ci salutano ovunque andiamo: a ogni ora di ogni giorno fanno la guardia per mantenere le nostre comunità al sicuro e noi siamo per sempre in debito con loro".