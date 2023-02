Usa, Biden: "3 oggetti abbattuti molto probabilmente palloni società private"

L'intelligence Usa ancora non ha determinato a cosa servissero i tre oggetti abbattuti in quota nei giorni scorsi, ma "niente al momento suggerisce che fossero collegati a programmi di palloni spia della Cina o che fossero veicoli di ricognizione di altri Paesi". Lo ha detto Joe Biden nel discorso con cui questa sera ha affrontato la questione del pallone spia abbattuto il 4 febbraio e degli altri oggetti abbattuti appunto nei giorni scorsi.

"La nostra intelligence sta ancora analizzando i tre incidenti e mi tengono quotidianamente informato ed io informerò il Congresso", ha detto ancora il presidente aggiungendo che "la valutazione attuale dell'intelligence è che questi tre oggetti fossero molto probabilmente palloni collegati a società private, per fini ricreativi o di ricerca, per lo studio meteorologico o altre ricerche scientifiche".

"Prevedo di parlare con il presidente Xi, spero che potremo arrivare al fondo della questione, ma non ho nulla da scusarmi per aver abbattuto quel pallone", ha detto Biden ribadendo che con la Cina intende avere un "rapporto di competizione e non conflitto".

Per questo "continueremo a dialogare con la Cina", come è stato fatto "nelle ultime due settimane". "Non vogliamo una nuova guerra fredda, ma non presento nessuna scusa - ha ripetuto - ma competeremo e gestiremo in modo responsabile questa competizione". "Questo episodio conferma l'importanza di mantenere linee aperte di comunicazione tra i nostri diplomatici, i nostri militari", ha detto ancora assicurando che "i nostri diplomatici comunicheranno ancora ed io rimarrò in comunicazione con il presidente Xi".