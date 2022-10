Usa, Biden grazia tutti i condannati per possesso marijuana

Joe Biden firma la grazia per tutti i cittadini americani e residenti che sono stati condannati per possesso di marijuana da tribunali federali. "Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti per possesso di marijuana e non riescono a trovare lavoro, casa o opportunità universitarie" ha detto Biden con una dichiarazione, affermando che intende "aiutare a alleviare le conseguenze collaterali di queste condanne".

Al momento non c'è nessun detenuto nelle prigioni federali per il reato di semplice possesso. La Casa Bianca esorta i governatori a seguire l'esempio, ricordando che se vi sono 6500 persone che avranno beneficio da questa grazia federale vi sono molte più persone che sono state condannate a livello statale.