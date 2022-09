Usa, Biden: "Ideologia di Trump minaccia per la nostra democrazia"

I sostenitori dell'agenda "Make America Great Again" (Maga) di Donald Trump sono una minaccia per la democrazia. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden. "Le forze della 'Maga' sono determinate a riportare indietro questo Paese", ha detto parlando ieri sera dall'Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare "l'anima dell'America".

"Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga", ha detto ancora Biden. "Ma non c'è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donald Trump e dai repubblicani della Maga, e questa è una minaccia per il Paese", ha aggiunto, descrivendo i sostenitori di Trump come persone che consideravano la folla che prese d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti l'anno scorso come patrioti piuttosto che come ribelli. "Per molto tempo", ha continuato, "ci siamo detti che la democrazia americana è garantita. Ma non lo è. Dobbiamo difenderla. Proteggerla. Ognuno di noi".