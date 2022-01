Usa, Biden: "Non possiamo accettare violenza politica sia la norma"

"In questo momento dobbiamo decidere che tipo di Nazione saremo. Diventeremo una Nazione che accetta la violenza politica come norma? Diventeremo una Nazione in cui permettiamo ai funzionari elettorali di parte di ribaltare la volontà espressa legalmente dalle persone? Saremo una Nazione che non vive alla luce della verità ma all'ombra delle bugie? Non possiamo permetterci di essere quel tipo di Nazione". E' quanto affermerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso in occasione del primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcune anticipazioni. "La strada da seguire è riconoscere la verità e vivere secondo essa", aggiungerà Biden. L'intervento del presidente è previsto alle 15 ora italiana.