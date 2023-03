Usa, Biden operato per piccolo tumore. "Non serviranno altre cure"

Intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma a cellule basali trovato sul petto

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato operato il mese scorso per rimuovere un carcinoma a cellule basali, uno dei tipi più comuni di cancro alla pelle. La lesione sul torace è stata trovata sul torace durante una visita di routine. Ad annunciarlo è stato il medico del presidente americano Joe Biden, Kevin O'Connor, spiegando che tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo, l'area è stata trattata al momento della biopsia e non sono necessari ulteriori trattamenti.

"Il sito della biopsia è guarito bene e il presidente continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria", ha affermato. Il presidente aveva precedentemente rimosso tumori della pelle non melanomi prima di essere eletto alla Casa Bianca, ricorda 'The Hill'.