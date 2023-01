Usa, Biden: "Repubblicani minacciano di far andare America in default"

"I repubblicani minacciano di far andare in default il debito americano, un debito che si è accumulato in oltre 230 anni, non è mai successa una cosa del genere". Così Joe Biden nel suo discorso oggi a Springfield, attaccando la maggioranza repubblicana alla Camera. "Nessun presidente ha mai aggiunto più debito di quanto ha fatto il mio predecessore in quattro anni", ha affermato, con un riferimento a Donald Trump.

"Non lascerò a nessuno usare la fiducia e il credito dell'America come merce di scambio: gli Stati Uniti pagano i propri debiti" è il monito rivolto da Biden ai repubblicani, che vogliono ottenere dalla Casa Bianca concessioni e tagli della spesa sociale in cambio del loro voto per innalzare il tetto del debito e scongiurare il default del debito americano.

Poi, commentando "l'ottima notizia" di oggi dei dati sul Pil che indicano una crescita "più forte di quella che gli esperti si aspettavano", Biden ha sottolineato: "Ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma ora dobbiamo proteggere questi progressi dal caos dei repubblicani del Maga".

"Abbiamo l'occupazione più alta della storia americana e i salari sono saliti, negli ultimi sei mesi l'inflazione è scesa ogni mese", ha rimarcato il presidente, rivendicando i successi della sua agenda economica e ricordando di essere arrivato due anni fa alla Casa Bianca con il Paese bloccato dall'epidemia e l'economia in crisi.

"Questi non sono i repubblicani del tempo dei vostri padri - ha detto Biden attaccando la maggioranza repubblicana alla Camera - vogliono passare leggi per aumentare il prezzo della benzina, tagliare le tasse ai miliardari e imporre l'Iva del 30% su tutto, cibo, abiti, case, macchine, per eliminare le tasse sul reddito, che è l'unico modo per far pagare le tasse ai ricchi".