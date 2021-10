Usa, Biden: "Sono un capitalista, ma super ricchi paghino il giusto"

"Non voglio punire il successo di nessuno, sono un capitalista". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, illustrando come intende finanziare il suo piano per il welfare ed i cambiamenti climatici. "Voglio che tutti, se vogliono essere milionari o miliardari, siano in grado di perseguire il loro obiettivo, ma tutto ciò che chiedo loro è di pagare la giusta quota" di tasse". "Non possiamo più fare pressioni sulla classe media. Dobbiamo aiutare tutta la nostra nazione". "L'America ha parlato, l'agenda che è in questo disegno di legge è quella per cui milioni di americani hanno votato e noi ci stiamo impegnando affinché le loro voci vengano ascoltate", ha aggiunto.

"Non è un'iperbole dire che le maggioranze di Camera e Senato e la mia presidenza saranno determinate da ciò che accadrà nella prossima settimana" spiega il presidente americano. "Se si faranno questi investimenti non ci sarà modo di fermare l'America e il popolo americano. Avremo il nostro futuro" conclude.