Usa, bufera di neve congela le cascate del Niagara - Video

Le cascate del Niagara parzialmente congelate a causa del freddo estremo causato dalla bufera artica di neve e gelo che da alcuni giorni attanaglia il Midwest e il nord degli Usa. Sui social alcuni video mostrano nebbia ghiacciata e lastre di ghiaccio che ricoprono parti dell'iconica destinazione turistica al confine tra lo stato di New York e l'Ontario, in Canada.

