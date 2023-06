Usa-Cina, Blinken vola a Pechino, Sisci: "Facile sbagliare"

"Distanza di approccio e profonda sfiducia reciproca. America vorrebbe fissare regole d'ingaggio come c'erano con l'Urss ai tempi della Guerra Fredda, Pechino non vuole".

Ci sono "una distanza di approccio" e "profonda sfiducia reciproca". I rischi sono "l'incidente e l'escalation". Da Pechino Francesco Sisci, esperto di geopolitica, parla con l'Adnkronos in attesa dell'arrivo nella capitale cinese di Antony Blinken dopo le tensioni alle stelle per la vicenda del pallone spia cinese che, lo scorso febbraio, portò all'annullamento della visita del segretario di Stato Usa nel gigante asiatico. "L'America vorrebbe fissare delle regole di ingaggio con la Cina come c'erano con l'Unione Sovietica ai tempi della Guerra Fredda - dice Sisci - La Cina non vuole per mille motivi".

La situazione è "effettivamente molto delicata", è "facile sbagliare" e i rischi sono "l'incidente e l'escalation" e, prosegue, "dato che nessuna delle due parti per ora vuole fare un passo indietro se questo incontro andasse male si aprirebbe una fase in cui potremmo essere senza rete". In un contesto in cui "nessuno si fida dell'altro".

Sisci parla di una missione "cruciale, che può essere una svolta in meglio o in peggio" in un contesto in cui "non c'è nulla di garantito", ma solo "uno sforzo di controllare la situazione". Quella di Blinken sarà la prima visita di un segretario di Stato Usa in Cina in cinque anni. Per gli Usa la visita rientra nell'impegno in corso da mesi per riavviare i canali di comunicazione con Pechino. Secondo gli osservatori difficilmente potrà esserci una svolta significativa sulle questioni più calde che dividono Washington e Pechino, da Taiwan ai diritti umani, al conflitto in Ucraina.

"Il problema della visita è che uno dei motivi principali per cui Blinken viene a Pechino è trovare un accordo su dei protocolli da usare per i pattugliamenti in mare o nei cieli", osserva Sisci dopo i due incidenti sfiorati (a fine maggio quando gli Usa hanno denunciato la "manovra aggressiva" di un jet cinese nei cieli sul Mar cinese meridionale, dove era in volo un aereo da ricognizione americano, e a inizio mese quando si è rischiata la collisione nello Stretto di Taiwan tra una nave da guerra cinese e il cacciatorpediniere Uss Chong-Hoon, in transito nell'area con un'unità canadese). "Gli americani vorrebbero dei protocolli, i cinesi non li vogliono perché ritengono che sarebbe come 'legalizzare' questi pattugliamenti americani - prosegue - E gli americani rispondono di volere i pattugliamenti per affermare la libertà di traffico aereo e navale".

Secondo Sisci, le due superpotenze dovrebbero "trovare un equilibrio". E, sottolinea, "i cinesi dicono di aspettare" l'arrivo di Blinken "ma solo perché gli americani insistono e devono ammettere di aver sbagliato" nei rapporti con Pechino e da parte loro "gli americani di certo non vengono" nella capitale cinese "per ammettere di aver sbagliato, ma per fissare 'guardrail'" e per "i cinesi non ci sono guardrail da fissare".

E, afferma ancora Sisci che si dice "preoccupato", se "si trovasse un accordo si andrebbe avanti e la Cina mostrerebbe di essersi piegata e allora perderebbe la faccia, mentre se Blinken tornasse negli Usa con un insuccesso l'Amministrazione Biden verrebbe criticata per essere stata troppo debole con la Cina". "Siamo - conclude - a una difficile giuntura per trovare un equilibrio".