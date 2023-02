Usa-Cina, Blinken a Wang: "Conseguenze se Pechino aiuta Russia"

Se la Cina darà "sostegno materiale" alla Russia nella guerra in Ucraina ci saranno "conseguenze". E' l'avvertimento consegnato dal segretario di Stato americano Antony Blinken al capo della diplomazia cinese Wang Yi nell'incontro che hanno avuto a Monaco, secondo quanto riferito da un portavoce del dipartimento di Stato.

Nell'incontro a Monaco con il capo della diplomazia cinese Wang Yi "ho sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione" e "ho condannato l'incursione del pallone spia" nelle settimane scorse nei cieli americani, sottolineando "che non deve ripetersi mai più".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo della diplomazia cinese Wang Yi si sono incontrati a Monaco, a margine della conferenza sulla sicurezza. Blinken e Wang avrebbero dovuto incontrarsi a Pechino ai primi di febbraio, ma il segretario di Stato aveva annullato la missione, dopo il caso del pallone spia cinese intercettato nei cieli americani e poi abbattuto.

"Possiamo confermare che il segretario Blinken ha concluso un incontro con il consigliere di Stato della Repubblica Popolare Cinese e direttore dell'Ufficio Centrale per gli Affari Esteri del Partito comunista Wang Yi", si legge in una nota del dipartimento di Stato. o in un comunicato.

Nel corso del suo intervento questa mattina alla conferenza di Monaco, parlando del caso del pallone spia cinese, Wang aveva definito "assurda e isterica" la reazione dell'amministrazione Biden. "Avevamo chiesto agli Stati Uniti di gestirlo con calma e professionalità, sulla base di consultazioni con la parte cinese - aveva ricordato -. Purtroppo, gli Stati Uniti hanno ignorato questi fatti e hanno usato jet da combattimento e abbattuto un pallone aerostatico con i missili".