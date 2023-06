Usa-Cina, Sisci: "Stabilizzare rapporti? Divergenze su come riuscirci"

Cina e Stati Uniti affermano, sulla stessa linea nonostante le forti divergenze tra le due superpotenze, la "necessità di stabilizzare" le difficili relazioni". Il punto è se ci riusciranno. "C'è una differenza di opinione su come si potrebbe stabilizzare la situazione", dice Francesco Sisci, esperto di geopolitica, all'Adnkronos al termine dei colloqui a Pechino tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e la leadership cinese. "Gli americani vorrebbero stabilizzare la situazione sostanzialmente ufficializzando i pattugliamenti militari intorno alla Cina. I cinesi vorrebbero stabilizzarla limitando questi pattugliamenti americani", afferma Sisci, che invita a guardare anche "come evolverà la guerra in Ucraina" e rileva come una visita "partita con aspettative molto basse e sulla quale pesavano grandi rischi" sia invece "andata meglio delle attese" perché "sono stati fissati alcuni punti".

Blinken, primo segretario di Stato Usa a recarsi in Cina dal 2018, ha detto ai giornalisti di aver "sollevato le preoccupazioni degli Stati Uniti, condivise da un numero crescente di Paesi, riguardo le azioni provocatorie nello Stretto di Taiwan così come nel Mar cinese meridionale e orientale" da parte del gigante asiatico. Secondo Sisci, "è possibile" che Pechino e Washington abbiano "trovato un'intesa su certi protocolli degli incontri, ma - evidenzia - non c'è il telefono rosso per le comunicazioni militari", la "cosa più importante che volevano gli americani" e che sarebbe cruciale per scongiurare incidenti dopo i due sfiorati (a fine maggio quando gli Usa hanno denunciato la "manovra aggressiva" di un jet cinese nei cieli sul Mar cinese meridionale, dove era in volo un aereo da ricognizione americano, e a inizio mese quando si è rischiata la collisione nello Stretto di Taiwan tra una nave da guerra cinese e il cacciatorpediniere Uss Chong-Hoon, in transito nell'area con un'unità canadese).

"Credo che nel prossimo futuro aerei e navi cinesi saranno più prudenti", prosegue Sisci, secondo il quale sarà fondamentale vedere l'evoluzione del conflitto in Ucraina, esploso nel febbraio dello scorso anno dopo l'invasione russa mai condannata esplicitamente da Pechino, perché "il successo o meno della controffensiva ucraina cambierà le dinamiche".

Intanto, prosegue, "siamo arrivati al livello più basso delle relazioni bilaterali dai tempi del viaggio di Nixon" del 1972 e "la situazione potrebbe ancora peggiorare" perché - dice - "ci sono mille cose incerte", anche se "forse non sarebbe un peggioramento ad altissima velocità". "Siamo in una situazione molto fredda - osserva - Credo la temperatura continuerà ad abbassarsi, ma mentre nei mesi scorsi è precipitata adesso dovrebbe più o meno essere sotto controllo".

Blinken, osserva, ha invitato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang a recarsi in visita negli Usa, ma "da Qin è arrivata una risposta vaga", ovvero andrà ma non si sa quando, e "se Qin non andasse" a Washington Joe Biden potrebbe essere "il primo presidente americano in 40 anni a non visitare la Cina durante sua presidenza". E, nota ancora l'esperto, il faccia a faccia tra Blinken e Qin "sembra sia durato sette ore e mezza, ovvero un'infinità che indica la distanza esistente tra le due posizioni".

Sisci invita a guardare oltre i confini cinesi. Oggi a Berlino il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto il premier cinese Li Qiang, arrivato in Germania per "cercare di ricucire o - evidenzia l'esperto - cucire un nuovo rapporto". E poi il 21 giugno è atteso negli Stati Uniti il premier indiano Narendra Modi.

"Questo - afferma Sisci - sta cambiando tutta la geografica politica del mondo perché Modi arriva negli Usa già con un accordo di cooperazione nell'industria della difesa ed è possibile che ci siano altre grandi iniziative". A inizio mese era infatti in India il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, con l'obiettivo di rafforzare la partnership nel settore della difesa tra India e Usa già uniti nel Quad (il Quadrilateral Security Dialogue con Giappone e Australia).

I colloqui di Blinken a Pechino sono stati a tutto campo, "robusti" li ha definiti lo stesso segretario di Stato, e hanno prodotto - evidenzia Sisci - "un risultato significativo con la creazione di un gruppo di lavoro sulle esportazioni di componenti di droghe chimiche (fentanyl) verso gli Stati Uniti". Alla fine della visita di Blinken a Pechino, conclude l'esperto, il leader cinese Xi Jinping "ha sorriso e ha dato una 'angolatura positiva' rimarcando che è responsabilità di Cina e Stati Uniti mantenere buone relazioni e che ne va della pace nel mondo" e anche il segretario di Stato Usa ha dato "un tono positivo" con le parole sull'economia volte a rassicurare il gigante asiatico.