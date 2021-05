Usa, condannato a morte chiede fucilazione: Corte suprema dice no

La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto la richiesta di un condannato a morte in Missouri di essere mandato davanti ad un plotone di fucilazione invece di essere ucciso con l'iniezione letale. Il condannato, Ernest Johnson, soffre di epilessia e uno dei farmaci usati nel cocktail dell'iniezione letale è il pentobarbital, che può provocare crisi epilettiche. I tre giudici più liberal della Corte si sono opposti alla maggioranza conservatrice che non ha accolto la richiesta di Johnson.