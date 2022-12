Usa, condannato ex dipendente Twitter

Un ex dipendente di Twitter è stato condannato a 42 mesi di prigione per aver accettato tangenti dall'Arabia Saudita in cambio di informazioni sugli utenti della piattaforma. Ahmad Abouammo, che lavorava come media partnership manager per il Medio Oriente e il Nord Africa, aveva avuto incontri con uno stretto consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman in diverse occasioni, e avrebbe ricevuto migliaia di dollari in regali in cambio di informazioni sugli account su Twitter dei dissidenti sauditi. "Questo caso ha mostrato come governi stranieri sono pronti a pagare tangenti per ottenere informazioni sugli utenti che sono conservati dalle nostre società di social media", ha dichiarato la procuratrice federale, Stephanie Hinds.