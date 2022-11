Usa, conte d'Aragona: "con Trump presidente non sarà in pericolo democrazia"

"Bene la ricandidatura di Donald Trump alle prossime elezioni. Non penso assolutamente, come invece asseriscono in molti, che la democrazia sarebbe in pericolo in America se dovesse succedere a Joe Biden. Anzi sono convinto che il mondo e l'Occidete ci guadagnerebbero. Se Trump fosse stato presidente, forse, la guerra tra Russia e Ucraina non sarebbe mai scoppiata". E' quanto dichiara all'Adnkronos il conte Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona.

"L'ho conosciuto, ho frequentato la sua famiglia - ha aggiunto - mio fratello Roffredo è stato il compagno della prima moglie di Trump, Ivana, per un periodo siamo stati lontani parenti - ha scherzato - In privato non è assolutamente l'uomo arrogante che tutti dipingono. Ama profondamente i figli e sa essere una persona di straordinaria generosità. E' accaduto dopo la morte di mio fratello, mi offrì i suoi migliori avvocati per dirimere le controversie legate dell'eredità americana di Roffredo".

"E poi Trump ama l'Italia, il cibo, il buon vino - ha proseguito - Sono stato recentemente invitato dal figlio Eric per raggiungere i Trump in Virginia, in località Monticello, dove l'ex presidente americano possiede una straordinaria tenuta di vini. E chissà che in Italia non festeggeremo la sua vittoria alle prossime presidenziali americane, proprio con i suoi vini, che ho intenzione di importare e far conoscere nel nostro Paese", ha concluso il conte d'Aragona.