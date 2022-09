Copasir: "Italia non è coinvolta"

Oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per esercitare forme di influenza. Lo ha fatto la Russia, secondo quanto riferito dagli Usa. Il presidente del Copasir Adolfo Urso ha fatto sapere che per ora non risultano formazioni italiane nell’elenco.