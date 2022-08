Usa, Fbi nella villa di Trump

Un "attacco dei democratici della sinistra radicale che disperatamente non vogliono che mi candidi alla presidenza nel 2024". Così l'ex presidente americano Donald Trump ha descritto la perquisizione condotta dalla Fbi nella sua villa a Palm Beach in Florida.

L'Fbi ha portato via scatole piene di documenti. Gli agenti hanno mostrato un mandato di perquisizione al giudice nell'ambito di un'indagine sul trattamento dei documenti presidenziali, compresi alcuni riservati, che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida, come riporta la Cnn citando tre fonti ben informare.