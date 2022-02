Usa, Fbi sequestra 3,6 mld di dollari di bitcoin rubati nel 2016

L'Fbi ha sequestrato oltre 3,6 miliardi di dollari in bitcoin, frutto di un attacco hacker effettuato nel 2016 ai danni di Bitfinex, il sito per lo scambio di criptovalute. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia, riferendo che gli agenti hanno anche arrestato un uomo e una donna di New York, marito e moglie, con l'accusa di riciclaggio.

I due, il 34enne Ilya Lichtenstein, e sua moglie, la 31enne Heather Morgan, stavano tentando di riciclare le 119.754 bitcoin che erano state sottratte da un hacker, che aveva anche innescato oltre 2mila transazioni non autorizzate sul sito Bitfinex. La somma in criptovaluta sottratta era stata indirizzata ad un portafoglio digitale che era controllato da Lichtenstein.

Il caso rappresenta il più grande sequestro di fondi mai effettuato nella storia del dipartimento di Giustizia Usa ed è l'indagine di maggior peso finora condotta nell'ambito dei reati compiuti nel nuovo campo delle criptovalute.