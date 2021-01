(Adnkronos)

Ivanka Trump vuole andare all'insediamento di Joe Biden per salvare la sua possibile carriera politica. Lo scrive il Daily mail, citando una fonte della Casa Bianca, secondo la quale Donald Trump ha reagito con furia alla notizia che la figlia prediletta possa partecipare alla cerimonia del 20 gennaio.

"Ivanka teme che la sua promettente carriera politica sia in pericolo e vuole fare il possibile per salvare la sua reputazione", afferma la fonte. Il padre si è però arrabbiato moltissimo, dicendo di considerare "un insulto" la possibilità che si mescoli "a quegli imbroglioni". Secondo il presidente americano uscente, la famiglia deve mostrare un fronte unito. Partecipare all'insediamento, ha sostenuto, costerebbe a Ivanka migliaia di sostenitori e sarebbe la peggiore decisione della sua vita.

Ivanka pensa invece che la sua presenza alla cerimonia dimostrerebbe il suo "spirito sportivo, facendole conquistare sostenitori". Consigliera della Casa Bianca, la 39enne vuole tutelare "le proprie aspirazioni politiche". Per questo, a differenza del fratello Donald junior, non avrebbe intenzione di andare all'evento con il quale il padre vuole lanciare la sua candidatura per il 2024, previsto lo stesso giorno dell'insediamento di Biden.