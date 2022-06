Usa, Merkel e Obama insieme al Museo a Washington

Angela Merkel e Barack Obama si ritrovano. L'occasione è stata quella di una visita allo Smithsonian National Museum of African American History and Culture a Washington, come testimoniato su Twitter dall'ex presidente americano, con un'immagine che lo ritrae assieme all'ex cancelliera tedesca. Obama ha anche postato un tweet che ricorda e conferma la forte relazione esistita tra i due leader negli anni in cui i loro mandati si sono sovrapposti, dal 2009 al 2017. "Come presidente, ho visto la cancelliera Merkel governare attraverso le crisi con saggio pragmatismo, buon umore e un'irrefrenabile bussola morale, e mi sento fortunato a chiamarla amica. Grato per la possibilità di visitare il museo oggi, per ricordare come l'America sia un costante work in progress".

Dopo la fine del suo mandato, iniziato nel 2005 e conclusosi nel dicembre scorso, Merkel si è tenuta lontana dalla scena pubblica, se non per un'intervista di qualche settimana fa in cui ha respinto le accuse rivendicando le scelte politiche adottate su Russia e Ucraina quando era cancelliera. In questi giorni, ha rivelato un suo portavoce alla Dpa, l'ex cancelliera si trova a Washington "per colloqui politici successivi alla conclusione del suo mandato". La visita a Washington è iniziata lunedì e Merkel sarà di ritorno a Berlino domani.