Usa, pallone spia cinese abbattuto da missile - Video

Un missile lanciato da un caccia ha abbattuto il pallone spia cinese. E' la testimonianza alla Cnn di Travis Huffstetler, un fotografo di Myrtle Beach, in Sud Carolina, che ha assistito all'abbattimento del 'balloon' sulle acque dell'Oceano Atlantico. Secondo la ricostruzione, diversi jet hanno volato nella zona per 20-30 minuti prima del lancio del missile che ha 'bucato' il pallone: "Il pallone di fatto è scoppiato", ha raccontato Huffstetler.

Video of the balloon getting shot down over Myrtle Beach!! pic.twitter.com/nGA5RXA14P