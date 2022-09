Usa, pollo cotto in sciroppo anti-raffreddore: alert Fda su video TikTok

L'Agenzia americana del farmaco Fda mette in guardia sui rischi per la salute che si potrebbero correre seguendo la "ricetta pericolosa" protagonista di un video diventato virale su TikTok: pollo cotto nello sciroppo NyQuil* contro il raffreddore e i sintomi influenzali, un medicinale da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina.

"La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa - avverte la Food and Drug Administration - Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà", spiega infatti l'ente regolatorio Usa precisando che, anche se il pollo così cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni.

Il video in questione è stato pubblicato almeno un anno fa e sembra essere stato rimosso, spiega 'Nbc News'. Un utente del social più amato dai giovanissimi frigge due petti di pollo nel farmaco, girandolo con una piastra per capelli. Nel filmato non viene usata la parola 'sfida' e quindi non è chiaro se altre persone abbiano mai provato a cuocere il pollo nello sciroppo anti-raffreddore, ma dopo l'alert della Fda la parola NyQuil è diventata di tendenza su TikTok. Il social e Procter & Gamble, l'azienda che commercializza il prodotto, non hanno commentato la vicenda e il tag '#nyquilchicken' pare bloccato su TikTok: inserendolo per fare una ricerca, compare l'avvertimento "alcune sfide online possono essere pericolose, inquietanti o addirittura inventate".

In generale, la Fda ha esortato i genitori a tenere i farmaci da banco lontano dai bambini e a discutere con loro i pericoli di seguire trend social che riguardano i medicinali. L'aggiornamento pubblicato dall'agenzia si riferisce anche a una precedente tendenza TikTok che prevedeva l'assunzione di grandi dosi del farmaco anti-allergia difenidramina, principio attivo del Benadryl*. Nel 2020 - ricorda Nbc - la Fda ha diffuso un avviso secondo cui superare il dosaggio raccomandato potrebbe causare problemi cardiaci, convulsioni o morte. Già nel 2018 associazioni consumatori avevano espresso preoccupazione dopo alcuni video su giovani che mangiavano cialde di detersivo per bucato per partecipare alla sfida 'Tide Pods'. All'epoca la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo aveva riferito di almeno 10 morti tra gli adepti della challenge.