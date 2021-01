Usa, primo colloquio Trump-Pence dopo assalto Congresso

Primo colloquio tra Donald Trump e Mike Pence, dopo un'interruzione delle comunicazioni che andava avanti da mercoledì scorso, giorno dell'assalto al Campidoglio. Secondo quanto riferito dalla Cnn, che cita due fonti dell'amministrazione, il presidente ed il suo vice si sono incontrati nello Studio Ovale alla Casa Bianca, hanno avuto un colloquio positivo e hanno discusso di quanto succederà nei prossimi giorni, gli ultimi del loro mandato, mentre hanno fatto "una riflessione sul lavoro ed i risultati degli ultimi quattro anni".

Secondo le fonti, Pence e Trump "hanno ribadito che coloro che hanno violato la legge e hanno assaltato il Campidoglio la scorsa settimana non rappresentano il movimento America First sostenuto da 75 milioni di americani e hanno ribadito l'impegno a continuare a lavorare per il Paese per il resto del loro mandato".