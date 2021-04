Usa-Russia, Biden: "Vogliamo relazioni stabili"

"Vogliamo relazioni stabili" con la Russia, ma abbiamo dovuto rispondere perché "non possiamo permettere interferenze" nelle nostre elezioni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, intervenuto a Washington sui rapporti con Mosca nel giorno in cui sono state approvate sanzioni verso la Russia ed è stata decisa l'espulsione di 10 diplomatici russi. "Se la Russia continuerà a interferire con la nostra democrazia, sono pronto ad intraprendere altre azioni per rispondere", ha detto il presidente americano.

Con il presidente russo Vladimir Putin abbiamo avuto conversazioni "franche e rispettose". "Sono stato chiaro con lui che avrei potuto andare oltre -ha detto ancora Biden, riferendosi alle sanzioni - ma ho scelto di non farlo. Di essere proporzionato".

"Russia e Stati Uniti possono e devono lavorare assieme", ora è "il tempo della de-escalation". Nel giorno in cui ha deciso sanzioni contro la Russia, il presidente americano Joe Biden, chiarisce di voler continuare il dialogo con Mosca. Ho proposto un summit con il presidente russo Vladimir Putin questa estate in Europa, "per lanciare un dialogo di stabilità strategica", ha dichiarato.

"Il presidente Putin ed io abbiamo un'importante responsabilità nel portare avanti le nostre relazioni. Io la prendo molto seriamente e sono sicuro lo faccia anche lui - ha detto Biden - russi e americani sono popoli orgogliosi e patriottici. E credo che i russi, come gli americani, siano impegnati per un futuro sicuro e pacifico del mondo".

Nel suo discorso, Biden ha espresso anche il chiaro sostegno americano all'integrità territoriale dell'Ucraina, ma non ha parlato della vicenda del dissidente Alexei Navalny.