Usa, schianto tra due aerei all'air show Dallas - Video

Schianto tra due aerei all'Air show di Dallas. I velivoli dell'era della seconda guerra mondiale si sono scontrati, mentre eseguivano un sorvolo in un evento commemorativo in Texas. A riferirlo, riporta la Cbs, è la Federal Aviation Administration in una nota. Sui social si vedono centinaia di persone riunite per assistere alla manifestazione. L'evento di tre giorni è in onore del Veteran's Day che era ieri.

Si tratta, come riferisce la Faa, di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Si sono scontrati a mezz'aria vicino all'aeroporto di Dallas poco prima delle 13:30 ora locale.