Due persone sono rimaste uccise e 11 ferite in una serie di sparatorie avvenute a East Allegheny, quartiere nel nord di Pittsburgh, in Pennsylvania. In un tweet l'ufficio della pubblica sicurezza ha confermato le due vittime e i feriti, affermando che "le indagini sono in corso". Gli undici feriti, tre i condizioni critiche, sono ricoverati negli ospedali della zona.