Impeachment Trump, la Camera vota

E' atteso tra le 3 e le 4 del pomeriggio di Washington, tra le 21 e le 22 in Italia, il voto per l'impeachment della Camera che renderà Donald Trump il primo presidente della storia americana ad essere messo in stato di accusa per la seconda volta. Secondo il programma riportato dalla Cnn, dopo aver iniziato la sessione alle 9 del mattino ora locale, la Camera discuterà per circa un'ora l'articolo di impeachment, concentrato sull'accusa di aver istigato l'insurrezione che ha portato all'assalto del Congresso il 6 gennaio.

Poi passerà alla votazione delle regole della procedura di impeachment. Dopo vi sarà un altro dibattito di circa due ore prima della votazione vera e propria dell'articolo che potrà avvenire quindi nel primo pomeriggio di Washington.

Le procedure di voto, che possono essere seguita in diretta con la copertura che Adnkronos propone grazie alla partnership con il Washington Post, potranno essere rallentate dalle misure anti Covid e anche dalle nuove disposizioni di sicurezza, compresi metal detector aggiuntivi, disposte dopo l'assalto del Congresso. Ma non vi sono dubbi sul fatto che oggi l'articolo dell'impeachment passerà, non solo con i voti di tutti i democratici ma anche di alcuni repubblicani, almeno 5, tra i quali la numero 3 Liz Cheney.